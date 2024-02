Mühlhausen. Gestiegene Einkaufspreise, hohe Kosten für Energie und Personal, Umsatzsteuer-Erhöhung – in der Gastronomie sind auch kreative Ideen zunehmend gefragt.

Die Gastronomie gehört seit der Corona-Pandemie zu den am stärksten gebeutelten Branchen. Hohe Energie- und Personalkosten, steigende Einkaufspreise und auch die Rücknahme der Mehrwertsteuer-Entlastung zum Jahresbeginn hauen ordentlich in die Bilanzen. So offen wie selten sprechen nun ein Gastronom und ein Koch aus Mühlhausen über ihre Kalkulation. Was bleibt eigentlich am Ende des Tages übrig in der Kasse von einem Essen?