Bad Langensalza. Rettung in Sicht: Bad Langensalzaer Marktkirchenturmspitze wird vor dem Kollaps bewahrt. So will die Gemeinde mit Unterstützung von Politik und Bürgern die drohende Katastrophe abwenden

Die finale Rettung der Turmsspitze auf der Bad Langensalzaer Marktkirche steht bevor, das bestätigt Pfarrer Dirk Vogel in dieser Woche auf Nachfrage.