Südeichsfeld. Die Amtszeit von Andreas Henning endet drei Monate vor der Neuwahl. Warum er bis dahin trotzdem weiter in der Gemeindeverwaltung arbeitet.

Ab 1. März ist Andreas Henning (parteilos) nicht mehr Bürgermeister der Gemeinde Südeichsfeld. Nach zwölf Jahren als Verwaltungschef in einer der größten Kommunen des Unstrut-Hainich-Kreises ist Schluss. Aber doch nicht so ganz. Denn obwohl Henning in Pension geht, führt er einen Teil der Amtsgeschäfte als Beauftragter weiter.