Bad Langensalza. In drei Phasen wird an der B247 gebaut. Richtung Mühlhausen führt eine Umleitung durch Bad Langensalza.

Auto- und Lasterfahrer, die auf der B247 zwischen Erfurt/Gotha und Mühlhausen unterwegs sind, müssen ab Montag, 12. Februar, eine Umleitung durch die Kurstadt in Kauf nehmen. Grund dafür sind Bauarbeiten für die künftige Überführung, die an der Anschlussstelle der Bundesstraße in Richtung Bad Langensalza/Gewerbegebiet Nord entstehen soll.