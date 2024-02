Die Christen, auch die im Unstrut-Hainich-Kreis, begehen am Sonntag Estomihi. Was hat es damit auf sich; was hat es mit unserem Alltag zu tun?

Estomihi ist der Sonntag vor der Fastenzeit und Sonntag vor dem Valentinstag und reflektiert ganz passend, was Liebe ausmacht: nicht nur die romantische Liebe, sondern die Liebe zu Gott, die Liebe zu Freunden und zu allen Menschen, zu allem Leben um einen selbst…