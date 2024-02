Bad Langensalza. Tagelanger Regen hat die Boden aufquellen lassen wie Schwämme, die kein Wasser mehr halten können. Notleidender des neuen Hochwassers ist der FSV 90 Henningsleben.

Auch dieses Mal kam das Wasser im Dunkeln. In der Nacht auf Freitag wurde der Sportplatz in Henningsleben überflutet. Das Vereinsheim und vor allem die Kegelbahn wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.