Bad Langensalza. Der Termin für das Grill-Battle in Bad Langensalza steht nun fest. Warum die Grill-Schlacht wieder ein besonderes Spektakel für Familien werden soll.

Viele sind schon jetzt Feuer und Flamme: Die zweite Grill-Meisterschaft wird am 27. April in Bad Langensalza ausgetragen. Sieben Teams haben sich inzwischen bereits angemeldet, zwei davon reisen aus Ungarn an. Parallel dazu gibt es einen Steak-Wettkampf, dessen international anerkannte Wertung in die Steak-Weltmeisterschaft einfließt.