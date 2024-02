Unstrut-Hainich-Kreis. Familien mit todkranken Kindern brauchen oft Unterstützung. Warum ehrenamtliche Familienbegleiter daher enorm wichtig für sie sind. Im März beginnt eine neue Ausbildung.

Familien mit todkranken Kindern sind oftmals isoliert. Denn das Sterben ist in der Gesellschaft ein Tabu. Die meisten Betroffenen brauchen aber Hilfe, um die Situation zu überstehen. Ehrenamtliche Begleiter sind hier eine große Stütze. Wie wichtig deren Arbeit ist, wurde am Kinderhospiztag am Samstag in Mühlhausen deutlich gemacht.