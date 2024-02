Bunte und fröhliche Umzüge gab es am Wochenende zum Beispiel in Bad Langensalza, Katharinenberg und Diedorf. In Großengottern und Schlotheim haben die Närrinnen und Narren die Rathäuser erobert.

Fröhlich. Bunt. Und mit leicht politischen Anstrich. So zeigte sich Samstagmittag der Faschingsumzug in Bad Langensalza. Weil die Kernstadt selbst keinen Karnevalsverein mehr besitzt, übernahm die Verwaltung die Organisation. Die Narren zogen vom Jahnplatz aus bis zum Bahnhof und durch die Innenstadt zurück zum Jahnplatz. Ein Dutzend Gruppen, darunter die Karnevalsvereine von Merxleben, Thamsbrück, Nägelstedt, Illeben und Großwelsbach sowie aus Großvargula waren zu erleben.