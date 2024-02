So viele Lippenbekenntnisse wie jetzt in der Karnevalszeit gibt es sonst das ganze Jahr über nicht. In einem Ort im Unstrut-Hainich-Kreis gab es einen besonders niedlichen Moment.

Zu keiner Zeit des Jahres wird so viel geflirtet und geküsst wie an Karneval. Das haben Experten durch Befragungen schon mehrfach belegt. Ich kann das ebenfalls bestätigen, denn ich war am zurückliegenden Wochenende im Dienst und habe mich im Unstrut-Hainich-Kreis intensiv umgeschaut. Selbst mir wurden in Tennstedt Küsschen auf die Wange gedrückt.