Unstrut-Hainich-Kreis. Die Narren halten noch bis Aschermittwoch den Unstrut-Hainich-Kreis fest in der Hand. Umzüge gab es am Rosenmontag unter anderem in Bad Tennstedt und in Heyreode (Gemeinde Südeichsfeld).

Der TKV macht eine Sause, fühlt euch alle wie zu Hause. Unter diesem Motto standen der Karneval in Bad Tennstedt -- und auch der 39. Rosenmontagsumzug. Bei strahlendem Wetter eroberten die Narren den Schlüssel fürs Rathaus von VG-Chef Thomas Frey und Bürgermeister Jens Weimann (CDU). © Funke Medien Thüringen | Claudia Bachmann

Südeichsfeld-Bürgermeister Andreas Henning (parteilos, 1. von links) und HeyCC-Präsident Stefan Hohlbein (3. von rechts) begrüßen die Hallunger. © Reiner Schmalzl | Reiner Schmalzl

Bunt muss es sein beim Rosenmontagssumzug in Heyerode. © Reiner Schmalzl | Reiner Schmalzl

Als Hexen kamen die Elferrats-Damen daher. © Reiner Schmalzl | Reiner Schmalzl

Der Kirmesverein ist wieder mit von der Party. © Reiner Schmalzl | Reiner Schmalzl

Als Hexen kamen die Elferrats-Damen daher und zauberten gute Laune. © Reiner Schmalzl | Reiner Schmalzl

Die jüngste Garde. © Reiner Schmalzl | Reiner Schmalzl