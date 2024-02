Der Saller-Konzern, der beim Kauf für den alten Sportplatz im Unstrut-Hainich-Kreis mitgeboten hat, hat inzwischen kein Interesse mehr an dem Gelände. Das steckt dahinter.

Am alten Sportplatz in Bad Tennstedt hat die Saller-Unternehmensgruppe inzwischen kein Interesse mehr. Wegen Schwierigkeiten bei der Überschreibung des Gewerbe-Areals am alten Schützenplatz ging das Gelände nicht wie vorgesehen in den Besitz des Konzerns über. „Ohne dieses Eigentum macht es wenig Sinn, beim alten Sportplatz mitzumischen“, sagt Projektentwickler Konrad Hahn, der bei Saller für die Vermietung von Gewerbeflächen zuständig ist. Deshalb hat der Saller-Konzern auch seine Rüge zum Verkauf des alten Sportplatzes nicht mehr verfolgt.