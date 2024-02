Mühlhausen. Freibad in Eigenrieden wechselt unters Dach der Wirtschaftsbetriebe. Wie wollen die ihr nun drittes Bad bewirtschaften?

Die Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen, die bereits das Freibad am Schwanenteich und die Thüringentherme am Lindenbühl betreiben, werden neuer Betreiber des Freibades in Eigenrieden. Die Mitglieder des Stadtrates beschlossen auf ihrer jüngsten Sitzung, die Verpachtung und anschließende Bewirtschaftung des Bades von der Stadt auf die Wirtschaftsbetriebe zu übertragen