Flarchheim. Flarchheims Ortschronist Hans Thilo wird am 15. Februar 100 Jahre und bickt auf ein reiches Lebenswerk. Was macht diesen Mann, abseits seines hohen Alters, so besonders?

„Solange man neugierig ist, trotzt man dem Alter.“ Treffender als mit diesem Zitat von L. Lencester hätte die Enkelschar das Geheimnis des langen und erfüllten Lebens ihres Opas Hans Thilo nicht auf dem Februar-Kalenderblatt zusammenfassen können. Am Donnerstag darf der Flachheimer seinen 100. Geburtstag begehen. Er ist damit der Erste in dem Hainich-Ort überhaupt, der auf ein ganzes Jahrhundert zurückblicken kann. Als Ortschronist muss er es schließlich genau wissen.