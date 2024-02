Bad Langensalza. Der Stadtrat will vor dem Ende der Wahlperiode den Flächennutzungsplan weiter voranbringen: Er regelt auch Einzelhandel, Solarstromanlagen und Neubaugebiete

Seit gut zehn Jahren ist der Flächennutzungsplan (FNP) für Bad Langensalza in Arbeit. In der jüngsten Bauausschusssitzung war er erneut Thema. Dabei gab Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) das Ziel aus, den 2. Entwurf noch vor Ablauf dieser Wahlperiode im Juli zu beschließen. Doch auch dann ist er noch nicht in Kraft.