Mühlhausen. Nebenklage-Anwalt sieht Maximalstrafe von vornherein eingeschränkt. Plädoyers am Freitagvormittag. Urteil wird für den Nachmittag erwartet.

Am Amtsgericht Mühlhausen wird am Freitagnachmittag das Urteil im Fall des schweren Verkehrsunfalls am 1. April 2023 auf der Ortsumfahrung von Bad Langensalza erwartet. Der Angeklagte 35-Jährige aus dem Eichsfeld, der sich seit Mittwoch am Amtsgericht Mühlhausen verantworten muss, soll schuld am Tod von sieben Menschen sein.