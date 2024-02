Mühlhausen. Thomas Kügler darüber, warum man manchmal schneller ans Ziel kommt, wenn man sich Zeit

Der Frühling ist da. Zwitschernd begrüßen die Vögel den Tag und der Karnevalskater ist längst verflogen. Am Lindenbühl stecken die Krokusse die Köpfe aus der Erde und die Schneeglöckchen stehen in Vollblüte. An meinem Küchenfenster ziehen die ersten Hummeln vorbei.