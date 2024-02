Mühlhausen. Auf den ersten Blick ist es ein kleiner Prozentsatz. Der könnte dafür sorgen, dass den Apotheken die Luft ausgeht. Die Apotheker in der Region hoffen nun auf die Bundesregierung.

Alarm geschlagen hat in der letzten Woche Katja Böhler. Die Landtagskandidatin der SPD sorgt sich um die Zukunft der Apotheken im ländlichen Raum. Anlass ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). Die Richter in Karlsruhe haben ein Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg bestätigt. In der Folge darf der Pharmagroßhandel den Apothekern nur einen maximalen Skonto von 3,15 Prozent gewähren. Die Kombination mit anderen Rabatten ist nicht mehr zulässig.