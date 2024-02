Mühlhausen. Es bleibt unruhig auf den Straßen und Plätzen im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Serie an Demonstrationen geht weiter. Am Montag zeigten Landwirte, Einzelhändler und Mittelständler ihren Unmut in Mühlhausen.

Die Demonstrationskarawane machte auf dem Parkplatz Blobach halt. Etwa 400 Bürgerinnen und Bürger folgten dem Aufruf der Organisatoren. Das waren knapp 100 Besucher mehr als bei der Mühlhäuser Premiere vor drei Wochen. Unter den Gästen befand sich eine Delegation aus dem Werra-Meißner-Kreis.