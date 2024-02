Mühlhausen. Es geht um vier Fälle von sexuellen Missbrauch. Am Mittwoch begann der Prozess gegen Michael H. vor dem Landgericht Mühlhausen.

In den Jahren 2017 bis 2019 soll sich der angeklagte Rentner insgesamt viermal an der Tochter seiner Stieftochter vergangen haben. Das Opfer war zum damaligen Zeitpunkt 11 bis 13 Jahre alt. Wegen sexuellen Missbrauch in drei Fällen und schweren sexuellen Missbrauch in einem Fall war Michael H. im Februar 2023 vom Amtsgericht Mühlhausen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden.