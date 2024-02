Bad Langensalza. „Spiegel“ heißt der neue Song der Band Alphablock aus Bad Langensalza. Das Werk spielt auf die heutige Zeit an, in der nach Meinung der Musiker etwas Wichtiges verloren geht. Das ist der Hintergrund.

Die Band Alphablock aus Bad Langensalza veröffentlicht am Freitag einen neuen Song. Der Titel ist „Spiegel“. Mit dem Lied spielen die Musiker Christian Mörstedt und Arnd Küllmer auf die heutige Zeit an, in der ihrer Meinung das echte Miteinander fehlt. Zum Song wurde auch wieder ein Video gedreht.