Mühlhausen. Der Energiemarkt ändert sich rasant und Heizen wird immer teurer. Die Stadtwerke Mühlhausen haben eine Antwort darauf und die ist langfristig geplant.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes in Mühlhausen geht in die nächste Runde. Zwei Bausteine sollen in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Ein weiterer Baustein soll bereits im kommenden Monat abgeschlossen werden. Zu Beginn der Heizperiode 2025 sollen alle diese Maßnahme wirksam werden.