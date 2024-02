Die Premiere von 2023 soll der Kinder- und Familiennachmittag am 1. Juni im Unstrut-Hainich-Kreis toppen. Das ist geplant.

Die Premiere übertreffen soll die zweite Auflage des Entenrennens in Bad Tennstedt. Daher ist für den Kinder- und Familiennachmittag am 1. Juni viel Neues geplant. Der Verkauf der Bade-Entchen hat jetzt in der Tourist-Information begonnen.