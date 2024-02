Es geht weiter mit dem Fahrradgeschäft in Bad Langensalza. Yvonne und Steve Schmücking übernehmen ab März den Laden. Ein Neustart mit Hindernissen: Denn vergangene Woche gab es einen Einbruch, bei dem hoher Schaden entstand.

Glückliche Wende für Salza-Bike. Yvonne und Steve Schmücking übernehmen ab März das Fahrradgeschäft in Bad Langensalza. Sie wollen den Laden in der Fußgängerzone unter dem bisherigen Namen weiterführen. Für das Paar aus Obermehler ist die Neueröffnung zugleich ein Schritt in die Selbstständigkeit.