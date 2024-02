Mühlhausen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel gilt für die Veranstalter: „Jetzt erst recht!“ Musik und Vorträge gibt es in ganz Thüringen. Die Synagoge in Mühlhausen soll stärker genutzt werden.

70 Veranstaltungen in 14 Thüringer Städten – bunt, vielfältig und informativ – das sind die Jüdisch-israelischen Kulturtage vom 6. bis 24. März. Eröffnet werden sie mit einem Konzert in der Mühlhäuser Rathaushalle. Es gibt weitere Konzerte und einen Vortrag in der Synagoge. Sie geben auch in diesem Jahr Anlass für Begegnungen, zum Zuhören, Erleben, Tanzen, Nachfragen, Diskutieren oder Nachdenken. Und das in einer Zeit, in der die Zahl antisemitischer Vorfälle und Übergriffe steigt, heißt es von den Veranstaltern, der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen und dem Förderverein jüdisch-israelische Kultur in Thüringen.