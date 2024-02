Bad Langensalza. Zirkuszauber auf dem Sülzenberg in Ufhoven. Bald verwandelt sich die Evangelische Grundschule Bad Langensalza in eine bunte Zirkusmanege. Mit spektakulären Kunststücken und Mitmach-Action will der Zirkus Soluna zum 25-jährigen Jubiläum begeistern.

Der Mitmach-Zirkus „Soluna“ wird Schüler, Lehrer und Unterstützer der Evangelischen Grundschule Bad Langensalza im kommenden Sommer auf dem Sülzenberg begeistern. Der Grund: Die Schule feiert ihren 25. Geburtstag. Mit spektakulären Kunststücken wie Feuerspucken, Leiterakrobatik und Tüchertanz sollen die Kinder für einen Moment in das Zirkusleben entführt werden, berichtet Schulleiterin Liesa Kötz.