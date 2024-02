Unstrut-Hainich-Kreis. 46-köpfige Liste für die Wahl am 26. Mai steht – auch mit etlichen überraschenden Namen.

Maximal 46 Bewerberinnen und Bewerber kann eine Liste zur Kreistagswahl am 26. Mai umfassen – so viele Sitze sind insgesamt zu vergeben. Die Liste der Kreis-SPD umfasst sogar 50 Namen, vier Nachrücker sind für alle Fälle benannt. Sie seien sehr stolz auf die vertretene Bandbreite, sagten der Kreisvorsitzende Kay-Uwe Jagemann sowie Landrat Harald Zanker, Maria Stecher, Oleg Shevchenko und Claudia Zanker – sie belegen die ersten vier Listenplätze. Wobei es sich bei Harald Zanker um eine im politischen Raum zwar erlaubte, aber lange umstrittene, sogenannte Scheinkandidatur handelt. Denn er tritt gleichzeitig zur Landratswahl an und kann, wenn er gewählt wird, nicht gleichzeitig über die Liste in den Kreistag einziehen.