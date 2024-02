Unstrut-Hainich-Kreis. Das ist der aktuelle Stand der Arbeiten an Nordthüringens größtem Infrastrukturprojekt. Projektgesellschaft äußert sich zu Bauarbeiten. So geht es in den kommenden Wochen weiter.

Für den Neu- und Ausbau der Bundesstraße 247 im Unstrut-Hainich-Kreis beginnt nun der Bau der letzten von insgesamt 31 Brücken. In dieser Woche starten dazu die Arbeiten an der Anschlussstelle Ammern/Dachrieden, einem von insgesamt acht Knotenpunkten, die künftig das Auf- und Abfahren auf die B 247n ermöglichen.