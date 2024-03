Rund 30 Mutige trauten sich am Sonntagnachmittag zum Anbaden in das Wasser der Talsperre Seebach, den Stausee bei Niederdorla und Oppershausen. Dorthin hatte die Ortsgruppe Mühlhausen des BUND eingeladen. Bei vier Grad Wassertemperatur hielten es die wenigsten lange im Wasser aus. Rund 120 Zuschauer hatten das Spektakel vom Strand des Campingplatzes Palumpaland aus verfolgt. In der Sonne war es bei Temperaturen um die 15 Grad deutlich wärmer. © Funke Medien Thüringen | Alexander Volkmann