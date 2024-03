Unstrut-Hainich-Kreis. Musikalische Vielfalt in Mühlhausen, eine Legende für Kinderherzen, kostenfreie Konzerte in Bad Langensalza und im Hainich, Satire der Extraklasse: Das Kulturangebot fürs Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis hat es in sich.