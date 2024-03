Oberdorla. Ein großes Straßenbau-Projekt, ein Sportplatz und der Anger samt Vorplatz: Das ist mitten im Unstrut-Hainich-Kreis geplant.

An drei Stellen wird in Oberdorla gleichzeitig gebaut: im Kober und auf dem Anger sowie an der Grundschule, wo eine Kleinsportanlage entsteht.

Kein Durchkommen durch die Bahnhofstraße

Die Arbeiten am Kober laufen bereits seit Monatsbeginn. Über das Dorferneuerungsprogramm sollen die Straße saniert und neue Versorgungsleitungen gelegt werden. Dafür wurde bereits eine Not-Trinkwasserversorgung installiert. Die Arbeiten im unteren Bereich des Kober sorgen dafür, dass die stark genutzte Bahnhofstraße nur noch bis zur Baustelle befahren werden kann. Die Folgen bekommen vor allem die Menschen in der Mühlhäuser Straße zu spüren. Dort beklagt man seit Jahren ein hohes Verkehrsaufkommen und zu hohe Geschwindigkeiten. Bei einer Messung in der vergangenen Woche hat die Polizei laut Bürgermeister Christian Hecht (parteilos) zahlreiche Fahrer herausgefischt, die zu schnell unterwegs waren. Meist wurden sie in dem Tempo-30-Abschnitt mit 35 bis 50 km/h gemessen. „Das sind jene Werte, die uns auch die Auswertung unseres Dialogdisplays, des sogenannten Smileys, erbracht haben.“ Geschwindigkeitsmäßige Ausreißer nach oben gibt es aber in den Nachtstunden.

Am Kober wird Betonsteinpflaster verlegt - jeder Stein 30 Kilogramm schwer und spezial verarbeitet.

Nach Pfingsten geht es am Angervorplatz weiter

Die Tiefbauarbeiten sollen bis Pfingsten geschafft sein. Dann ziehen die Bauarbeiter um an den Anger, wo der Platz zwischen dem Haus Vogtei und dem Anger neugestaltet wird. Die Oberbauarbeiten im Kober werden sich laut Bürgermeister bis in den Frühsommer ziehen. Gut 600.000 Euro muss die Gemeinde Vogtei für diese Maßnahme bezahlen. Dass es vergleichsweise günstig ist, liegt daran, dass auch die TEN und der Trinkwasserversorger mitbauen.

Doch zurück zum Anger. Dort beginnt in diesen Tagen die Neugestaltung. Die Wege werden frisch angelegt, die Tanzfläche und auch eine Stellfläche für Kapellen.

Mitglieder und Freunde der VSG Oberdorla halfen Ende Februar, Baufreiheit für die Außen-Sportanlagen zu schaffen. © VSG Oberdorla | Matthias Bachmann

Am anderen Dorfende, an der Grundschule, entsteht eine neue Kleinsportanlage. Ein Multifunktionsfeld gehört dazu, das sich die Handballer so sehr gewünscht haben, eine Sprintgerade und eine Weitsprunggrube für die Schüler der Grundschule. Auch diese Arbeiten sollen bis zum Sommer geschafft sein. Die Handballer der VSG Oberdorla möchten dort zur Saison-Vorbereitung ein Trainingslager abhalten. Bereits in den vergangenen Tagen haben sie dafür gesorgt, das Baufreiheit hergestellt wurde. Ende Februar räumten sie dort gemeinsam mit der Tupag auf.

