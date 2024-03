In der VG Bad Tennstedt wird das Glasfasernetz ausgebaut. Den Kooperationsvertrag unterschrieben im Rathaus in Bad Tennstedt (von links): Heinz Schröter (Bürgermeister in Hornsömmern, Jan Behner (Bürgermeister in Kirchheilingen, Denis Voigt (Bürgermeister in Haussömmern, Thomas Drengenburg (Bürgermeister in Mittelsömmern), Jens Scheidig (Bürgermeister in Tottleben), Janine Schäfer (Bürgermeisterin in Kutzleben und Lützensömmern, Jens Weimann (Bürgermeister in Bad Tennstedt sowie von der Netkom Hendrik Westendorff und Uwe Gläsner, Dominik Gary (Bürgermeister in Bruchstedt), Ronals Schmöller (Bürgermeister in Urleben), Steffen Dähnert (Bürgermeister in Ballhausen) und Harald Buhn (erster Beigeordneter in Blankenburg. © Funke Medien Thüringen | Sabine Spitzer