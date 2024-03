Ein Lastwagen hat sich in der vergangenen Woche bei der Marienkirche in Mühlhausen verkeilt. Stefan Wolfram vom Abschlepp- und Pannendienst Weißenborn manövrierte das riesige Fahrzeug präzise rückwärts und half so, den Laster aus seiner misslichen Lage zu befreien. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann