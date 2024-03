Grabe. Die 90er sind zurück! Marusha und Mark Oh bringen die Tanzfläche zum Beben. Eine atemberaubende Lichtshow, Retro-Deko und die besten Hits sollen für eine unvergessliche Party in Grabe sorgen. So planen die Organisatoren Maik Nordmann und Sebastian Böhning die größte Party des Jahres im Ort.