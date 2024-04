Mühlhausen/Bad Langensalza. Kriminelle nutzen in Mühlhausen die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin aus. Auch anderenorts im Unstrut-Hainich-Kreis gehen Eindringlinge auf Raubzug.

Einbrecher haben am zurückliegenden Wochenende in Mühlhausen die mehrtägige Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin ausgenutzt. Als die Frau am Ostermontag zurückgekehrte, musste sie feststellen, dass sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu ihrer Wohnung am Bastmarkt verschafft hatten, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Demnach erbeuteten die Eindringlinge unter anderem Fernseher und Staubsauger. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstagabend, 30. März, und Montagnachmittag, 1. April. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen entgegen unter Telefon: 03601/4510.

Elektrokabel und Elektroschrott aus Lagerhalle in Bad Langensalza gestohlen

Am Dienstagmorgen wurde bei der Polizei der Einbruch in eine Lagerhalle in Bad Langensalza angezeigt. Den Angaben zufolge hatten sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 7. Dezember 2023, und Dienstag, 2. April 2024, bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände Am Fliegerhorst verschafft. Aus der auf dem Areal befindlichen Lagerhalle hatten der oder die Täter ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Elektrokabel sowie Elektroschrott erbeutet. Der Wert der Beute ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen zu melden unter Telefon: 03601/4510.

E-Scooter-Fahrer in Bad Langensalza ohne Versicherung unterwegs

Nach einer Verkehrskontrolle in Bad Langensalza ermittelt die Polizei wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen einen 30-Jährigen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamte den Fahrer eines E-Scooters am Montag gegen 19.20 Uhr im Grabenweg gestoppt. Dabei stellten die Polizisten fest, dass für das Fahrzeug nicht die erforderliche Pflichtversicherung bestand und sich auch kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug befand. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

red