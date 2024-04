Kleiderspenden in einem Container sind in einem Ort Unstrut-Hainich-Kreis offenbar einer Brandstiftung zum Opfer gefallen.

Ein Kleidercontainer an der Mehrstedter Dorfstraße ist am Sonntag gegen 3 Uhr in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht davon aus, „dass eine Zündquelle, welche in den Container geworfen wurde, die im Container befindlichen Altkleider entzündete und zerstörte“. Die Feuerwehr löschte den den Brand. Am Container entstand ebenfalls Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon: 03601/45 10 bei der Polizei Unstrut-Hainich zu melden. red