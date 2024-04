Bad Langensalza. War es die späte Vorliebe für Weihnachtsdeko oder nur ein blinder Griff über die Kellerwand, die einem Einbrecher in Langensalza glitzernde Beute bescherte?

Monate zu spät dran war offenbar ein Kellerdieb der in Bad Langensalza zulangte. Wie die Polizei berichtete, brach der Unbekannte in einen Keller eines Mietshauses an der Gutenbergstraße in Bad Langensalza ein. Über die Trennwand eines Abteils langte er in den Verschlag eines 75-Jährigen und griff sich dort ein Konvolut Weihnachtsdekoration. Ein Teil hat dem Dieb offensichtlich nicht gefallen und wurde im benachbarten Kellerverschlag zurückgelassen. red