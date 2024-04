Unstrut-Hainich-Kreis. Neues aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in aller Kürze.

Jäger machen Denkmal sauber

Die Jagdgenossenschaft Nägelstedt hat sich am Wochenende um das Kriegerdenkmal im Ort gekümmert und es gereinigt. Wie Christopher Jäckle für die Jäger aus Nägelstedt mitteilt, wurde der Grünbelag, der sich über die Jahre gebildet hatte, vorbehandelt und das Denkmal anschließend mit Steinreiniger und Hochdruckreiniger gesäubert. Laut Jäckle waren die Arbeiten mit den Denkmalschützern abgestimmt. Die Platten mit den Namen wurden abgeklebt oder abgenommen. Etwas später werden jene Inschriften nachgemalt, denen etwas Farbe fehlt.

Die Jagdgenossenschaft Nägelstedt hat am Wochenende um das Kriegerdenkmal Ordnung geschaffen. © Christopher Jäckle

Am zweiten Einsatztag ging es ohne Hochdruckreiniger, dafür aber mit Muskelkraft weiter. Im Denkmal wurde der kleine Weg etwas abgetragen und mit neuem Split befüllt. Dabei unterstützten Helfer des Dorfkulturvereins Nägelstedt die Jagdgenossenschaft. Das Grün wurde zurückgeschnitten, Rasen gemäht, der Weg mit Split aufgefüllt. Einige Büsche wurden entfernt.

Im Denkmal wurde der kleine Weg etwas abgetragen und mit neuem Split befüllt. © Christopher Jäckle

Wie die Jäger informieren, solle sich der Arbeitseinsatz – in etwas abgeschwächter Form – jährlich wiederholen.

Gruppenbild nach getaner Arbeit. © Christopher Jäckle

Waldverein aus Mühlhausen fährt an den Edersee

Der Waldverein Mühlhausen lädt für Donnerstag, 25. April, zu einem Ausflug an den Edersee in Nordhessen ein. Um 7.30 Uhr startet der Bus am Busbahnhof An der Burg. Zustiegsmöglichkeiten gibt es An der Aue (etwa 7.35), an Weißes Ziegelei (7.40) und in Eigenrieden (7.45). Am Vormittag findet auf einem Teilabschnitt des Urwaldpfades eine etwa siebeneinhalb Kilometer lange und als mittelschwer eingestufte Wanderung statt. Anschließend fährt der Bus nach Bad Wildungen, wo die Teilnehmer eine Stadtbesichtigung erwartet. Den Ausklang findet der Tag im Café „Waffelhaus“, bevor es zurück nach Mühlhausen geht.

Deutscher Top-Schauspieler zu Gast in der Theaterwerkstatt in Mühlhausen

Die 3K Theaterwerkstatt Mühlhausen setzt ihre Gastspielreihe: „Huch, wir kriegen Besuch“ fort. Ein ganz besonderer Höhepunkt wird dabei am Freitag, 3. Mai, 19.30 Uhr, in der Kilianikirche das Gastspiel von Matthias Brenner sein, einem der besten deutschen Schauspieler. Brenner kommt mit dem Stück „Der Trinker“ von Hans Fallada nach Mühlhausen. Mit seinem Monolog „Der Trinker“ offenbart er den Zuschauenden den authentischen und erschütternden Seelenzustand eines Alkoholkranken. „Der Trinker“ von Hans Fallada wurde für das neue Theater Halle mit Matthias Brenner von Uwe Dag Berlin inszeniert. Mit der Figur des Erwin Sommers widmete sich Fallada seiner persönlichen Suchtgeschichte.

Matthias Brenner – hier mit Anja Antonowicz – kommt nach Mühlhausen. © ZDF und Jon Ailes | Jon Ailes

Matthias Brenner, Regisseur und Autor, und bis 2023 für zwölf Jahre Intendant am neuen Theater Halle, hat in zahlreichen Filmen mitgespielt, so in dem oscarprämierten „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck sowie im preisgekrönten Kurzspielfilm „Von Hunden und Pferden“ von Thomas Stuber. Viele kennen ihn sicherlich auch aus dem „Tatort“ oder „Charité“, „Systemsprenger“ oder „Phantastische Tierwesen – Dumbledores Geheimnisse“.

Karten gibt es beim 3K, Telefon 03601/440937.

Artenschutzturm im Unstrut-Hainich-Kreis: Einjähriges Jubiläum mit Kinderprojekt

Inzwischen ist es über ein Jahr her, dass der TMP-Artenschutzturm in Grumbach, Bad Langensalzas kleinem Ortsteil, offiziell der Nutzung übergeben wurde. Entstanden ist er aus einer ehemaligen Trafostation der Netze Bad Langensalza GmbH und wurde von der ortsansässigen TMP Fenster + Türen GmbH entsprechend umgebaut.

Mit einem von drei Abiturientinnen vom Salza-Gymnasium Bad Langensalza organisierten Kinderprojekt wurde jetzt der Jahrestag begangen, bei dem 33 Kinder der dritten Klasse, drei Lehrer und zwei Schulbegleiter der Bückenschule Aschara einen interessanten und lehrreichen Vormittag erleben konnten.

Man merkte es Lena, Selina und Johanna an: Ein wenig Aufregung war schon im Spiel, als die Schüler im Bürgerhaus zu Grumbach eintrafen. Denn nun waren die drei Abiturientinnen selbst Lehrer und Wissensvermittler. Sie hatten in Verwirklichung ihrer Seminarfacharbeit einen exakten Ablaufplan festgelegt. Zuerst wurde gemeinsam ein Frühstück eingenommen. Danach wurden drei Gruppen gebildet. In der Gruppe 1 haben die Kinder etwas über einheimische und zugewanderte Vögel erfahren und durften Vögel auf Bildern suchen und erkennen.

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch eines Bauernhofes in der Gruppe 2. Kaninchen, Hühner, Enten, Katzen, alles war zu sehen. Frisch geschlüpfte Küken sanft anfassen – das Erlebnis für jedes Kind. Aber auch der Rundgang durch das Dorf und Erklärungen zu Nistmöglichkeiten von Vögeln hat allen viele Informationen über die Natur vermittelt.

An der dritten Station, dem TMP-Artenschutzturm, hat Johanna den Kindern erklärt, warum Artenschutz so wichtig ist und was jeder einzelne dazu beitragen kann. Selbst einen Nistkasten zu bauen, das hat den Schülern viel Spaß bereitet. Der ehemalige TMP-Geschäftsführer Bernhard Helbing aus Grumbach hat an dieser Station als Leiter des Artenschutzturms sein Wissen an die Schüler weitergegeben.

Grundschüler und Gymnasiasten gemeinsam auf der Bühne

Zehntklässler des Salza-Gymnasiums Bad Langensalza und der Grundschule Sonnenhof aus Bad Langensalza inszenieren gemeinsam die Schrecken des Krieges und die Wonnen des Friedens. Die Schauspielklasse der Klassenstufe 10 des Salza-Gymnasiums unter der Leitung von Theresa Eichhorn und die Theater-AG der Grundschule Sonnenhof unter der Leitung der 3K-Theaterpädagogin aus Mühlhausen, Anna Elise Müller, spielten jetzt zum ersten Mal gemeinsam Szenen aus dem selbst geschriebenen Stück „Immer und immer wieder: Time and time again“ aus der Idee von Cassandra Chan-Kosiol. Die Aufregung besonders der kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler war groß, als sie endlich mit den Schülerinnen und Schülern des Salza-Gymnasiums proben durften und die zuvor entwickelten Ideen gemeinsam in die Tat umsetzen konnten. Als Zeitmaschine im Gewand eines Regenbogens schicken die Grundschulkinder die Protagonisten durch Raum und Zeit, um auf Kriegsschauplätzen die Gründe dieser schwerwiegenden Konflikte herauszufinden, auf dass sie in Zukunft den Frieden auf der Welt bewahren können. Die Geschichte wird transportiert über Tanz (Choreograf der in Mühlhausen tätige Miles Shane), Musik (Komponist Erik Eitner), Video und Schauspiel. Aus einem gelungenen Mix aus Magie, Fantasie und tatsächlichen Orten und Begebenheiten erzählt das Theaterstück die bewegende Geschichte von Kriegswaisen und ihrer Sehnsucht nach Frieden, Sicherheit und Geborgenheit. Dreh- und Angelpunkt ist stets die Stadt Bad Langensalza mit ihren historischen Persönlichkeiten und Schauplätzen und es überrascht, wie viele friedensstiftende Bemühungen von diesem Ort nach ganz Europa wirkten. Zu sehen ist das Stück am Dienstag, 7. Mai, 18. Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza.

Um allen Menschen den Zugang zu ermöglichen, ist nach Mitteilung der beiden Schulen der Eintritt frei. Karten können vorbestellt werden unter 01767/6342684. Das Projekt ist gefördert durch die lokale Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Unstrut-Hainich „Gemeinsam Zukunft gestalten“, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit ihrem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sowie dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit ihrem Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denkt bunt.“

