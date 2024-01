Bad Salzungen. Heike Werner serviert und freut sich auf Gespräche

Die Thüringer Sozialministerien Heike Werner (Linke) wird am Freitag im Restaurant der Herzen in Bad Salzungen das Essen servieren, informiert die Landtagsabgeordnete Anja Müller (Linke). Geöffnet ist es ab 11 Uhr. Neben dem gemeinsamen Essen ist natürlich auch Zeit, um mit der Ministerin das eine oder andere Gespräch zu führen.

Müller ist überzeugt, dass der persönliche Austausch über Dinge, die einen bewegen, oder gemeinsam nach Lösungen zu suchen, ein guter Weg ist. Daher begrüßt die Abgeordnete es ausdrücklich, dass so viel ehrenamtliche Bereitschaft besteht, das Restaurant der Herzen zu unterstützen. Kartoffelbrei, Sauerkraut und Bratwürste wird am Freitag, in der Kutscherstube, Bahnhofstraße 23, den Hauptgang bilden.

red