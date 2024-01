Bad Liebenstein. Duisburger Kabarettist mit skurrilen Geschichten aus dem Alltag

Abdelkarim – Deutsch-Marokkaner und, nach eigenen Angaben, einziger Wahlduisburger der Welt, Kabarettist und Fernsehmoderator – bewegt sich auf seiner Suche nach Antworten durch seinen Alltag mit ständig wechselnden Blickwinkeln und Perspektiven. Und er spricht mit Menschen – von jung bis alt, von hellweiß bis dunkelschwarz und von weiblich bis männlich. Ob er da erstaunliche und skurrile Geschichten zum Lachen ausgräbt? Darauf kann man Gift nehmen, meint Christian Storch, Geschäftsführer der Bad Liebenstein GmbH, und lädt zum Gastspiel Abdelkarims am 27. Januar in das Comödienhaus Bad Liebenstein ein.

Gibt es beispielsweise Jacken, in denen er nicht aussieht wie in einer Sonderfolge Aktenzeichen XY? Warum erlernen Menschen urplötzlich eine vollkommen neue Sprache, wenn sie Kinder kriegen? Was ist die beste Uhrzeit für einen Viral-Hit? Und fällt es eigentlich unter „ehrenamtlich tätig“, wenn Abdelkarim in einer Polizeichatgruppe als Admin anheuert? Alles ziemlich gute Fragen, die nach einer Antwort verlangen.

Solche Fragen und viele andere Momente der Überforderung leiten den Marokkaner immer wieder auf eine erleuchtende Erkenntnis zu, wie ein heiliger Gral. Wir beruhigen uns: Dreimal tief einatmen, dazwischen das Ausatmen nicht vergessen. Abdelkarim ist sich sicher: „Wenn wir uns alle nicht zu ernst nehmen, und wenn wir alle mehr miteinander reden anstatt übereinander, kriegen wir das alles gebacken.“

Abdelkarim im Comödienhaus Bad Liebenstein: Samstag, 27. Januar, 19.30 Uhr. Karten zu 29 Euro gibt es in vielen Tourist-Informationen der Region und an allen Vorverkaufsstellen vom Ticketshop Thüringen sowie online unter www.comödienhaus.de.

red