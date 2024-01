Wartburgkreis/Eisenach. Mitarbeiter der Firmen im größten Industriegebiet der Region kommen nun auch mit dem Bus zur Arbeit

Für BCube war und ist es ein zentraler Punkt. Der Logistik-Dienstleister für das Bosch-Werk in Eisenach hat sich im Industriegebiet Kindel angesiedelt. Mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden in mehreren Hallen Materialien angenommen, ausgepackt, gereinigt, hergerichtet und dann pünktlich-passend in den Produktionsprozess bei Bosch geliefert. „Für uns ist es also wichtig, dass wir, um Mitarbeiter gewinnen zu können, diesen auch sagen können, wie sie pünktlich ins Werk kommen können – auch wenn sie kein Auto haben“, sagt Standortleiter Sebastian Ritter.