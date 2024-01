Bad Salzungen. Zwei Landespolitiker der Linken stehen am Freitag in der Küche

Das Restaurant der Herzen in Bad Liebenstein öffnet am Freitag, 19. Januar, zum vorletzten Mal in diesem Winter. Der Fraktionsvorsitzende der Thüringer Linken, Steffen Dittes, und der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke) werden den Kochlöffel in der Küche schwingen. Nachdem in der vergangenen Woche eine Spende von 20 Kilogramm Nudeln die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer erreichte, entschied man sich, dass der Hauptgang ein klassisches „Ostmenü“ wird. Nudeln, Tomatensoße und Jägerschnitzel, informiert Anja Müller (Linke).

Beide Köche werden aber auch das Gespräch mit den Mittagsgästen suchen. Denn auch in der vergangenen Woche haben viele die Gelegenheit genutzt, um mit Ministerin Heike Werner (Linke) zu sprechen.

red