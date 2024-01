Ifta. Modelleisenbahner haben in der ehemaligen Schule ein Zuhause gefunden

Dass in der ehemaligen Schule in Ifta, dem jetzigen Bürgerhaus, an vielen Ecken gebaut wird, ist nicht ungewöhnlich. Eine Baustelle fällt Besuchern im Obergeschoss dennoch besonders auf – auf dem Gang stehen große Teile einer Modelleisenbahn. Die Modellbauer haben einen historischen Streckenabschnitt aus der Region nachgebaut und bekommen gar nicht alle Teile in ihre Heimstatt.