Eisenach. Katja Wolf will nicht mehr linke Oberbürgermeisterin in Eisenach sein, sondern zur Landtagswahl für die Gruppe um Wagenknecht antreten.

Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) tritt zur Kommunalwahl am 26. Mai nicht wieder an. Das kündigte die 47-Jährige am Freitag an. Stattdessen will sie für das Bündnis Sahra Wagenknecht für den Thüringer Landtag kandidieren.