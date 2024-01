Eisenach. Norman Meißner über Namensdopplungen

Es gibt sie oft die Namensdubletten. Beispielsweise existiert da der bedeutende Ort Bremen unweit der Werra und ein belangloses Bremen unweit der Weser-Mündung. Auch innerhalb des Wartburgkreises finden sich Doppelungen von Ortsnamen. Die Dörfer Berka, Pferdsdorf und Ettenhausen existieren jeweils zweifach. Kaum bekannt ist hingegen, dass einst in der Wartburgregion eine weitere Dorf-Dopplung bestand. Das zur Stadt Werra-Suhl-Tal gehörende Gospenroda besaß lange Zeit einen Namenszwilling. Den rauen Kriegsstürmen des 12. Jahrhunderts fällt der Ort Gospenrode, der den Herren von Lupnitz gehörte, zum Opfer. Der Ort befand sich auf der Künkelhöhe, wo sich heute das Industriegebiet Kindel befindet. Die Gospenroder wehrten sich überaus energisch gegen den Verkauf der Landgrafschaft Thüringen durch „Albrecht, der Entartete“ an Adolf von Nassau. Auch im Krieg von Nassau leisteten die Gospenroder härtesten Widerstand, können sich lange im Hainich und in den Hörselbergen verstecken. Aufgrund des zähen Widerstands lässt der König mit seinem Sieg 1295 den Ort dem Erdboden gleichmachen.