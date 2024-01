Eisenach. Rhönklub Eisenach lädt zur Wanderung ein

Der Rhönklub Eisenach lädt auch im neuen Kalenderjahr zu vielerlei Veranstaltungen ein. Am Donnerstag, 25. Januar, ist die Besichtigung des Werratal-Museums in Gerstungen und der Rundkirche in Untersuhl vorgesehen.

Los geht es um 8.15 Uhr mit dem Zug nach Gerstungen. Treffpunkt ist im Hauptbahnhof Eisenach. Gerstungen wurde das erste Mal als Königshof im Jahr 744 erwähnt. Das Werratalmuseum befindet sich im Schloss und zeigt unter anderem Werratalkeramik aus der Region. Nach dem Rundgang steht die Rundkirche in Untersuhl auf dem Programm. Sie ist ein Kleinod im Wartburgkreis. Die Besucher werden viel von ihrer Geschichte erfahren. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Gäste sind herzlich willkommen.