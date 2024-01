Neukirchen. Zwei Menschen zur Beobachtung ins St. Georg-Klinikum eingeliefert

Die Feuerwehr Eisenach wurde am Dienstag am späteren Nachmittag zu einem Schwelbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Neukirchen alarmiert. In einer Kalthalle, in der Bauart eines Carports, brannte die Ladung eines Anhängers. Um die Halle sowie angrenzende, ebenfalls untergestellte Fahrzeuge zu schützen, wurde der Anhänger durch die Feuerwehr sofort ins Freie geschoben und dort die Brandbekämpfung aufgenommen.