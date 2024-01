Eisenach/Wartburgkreis. Kreisvorstand und Stadtvorstand der Partei liegen im Clinch. Julia Grabow von der städtischen CDU vorgeschlagen

„Ich finde diese andauernde Bevormundung durch den Kreisverband ganz schön happig. Ständig wollen die uns die Welt erklären. Das nervt“, findet ein CDU-Mitglied aus Eisenach, wenn er an die größere Kreisgliederung im Wartburgkreis denkt. So würde das Stadtverbandsvorsitzender Raymond Walk natürlich nie formulieren, dass er aber vom jüngsten Beschluss des Kreisvorstandes nichts hält und diesen als möglicherweise schädlich für die gesamte Union in der Region hält, daran lässt auch er keinen Zweifel.