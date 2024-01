Dankmarshausen. Ausverkaufte Abendveranstaltung, Männerballett-Contest und ein Kinderkarneval

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2023 lädt der Dankmarshäuser Carneval-Verein (DCV) auch 2024 zu seinen Veranstaltungen in den neuen Kohlrüben-Palast – der örtlichen Sporthalle – ein. Zum Auftakt der 50. Saison gab es am Freitag, 26. Januar, einen Männerballett-Wettbewerb, die erste Abendveranstaltung am Samstag und am Sonntag einen Kinderkarneval.