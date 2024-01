Leichter Verlust bei der Einwohnerzahl im Jahr 2023 in der Gemeinde

795 Menschen aus anderen Nationen als der deutschen leben in der Gemeinde Wutha-Farnroda zusammen. Sie kommen aus 52 unterschiedlichen Nationen und bilden zusammen 12,35 Prozent der Gesamtbevölkerung der Gemeinde. Bürgermeister Jörg Schlothauer hatte zur ersten Gemeinderatssitzung im Anbau der Triftberghalle in Mosbach einen tiefen Blick in die Statistik von Wutha-Farnroda mit Stand vom Jahresbeginn geworfen.